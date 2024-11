Weihnachtsgeschenk gesucht?

Der erste Termin im Jahr 2025 beim Musikverein steht fest! Es wird wieder komödiantisch und geht mit hitzigen und unterhaltsamen Witzen bayrisch zu im Musikzentrum unterm Scheuelberg. Helmut Binser ist in dem kleinen Ort Runding in Bayern aufgewachsen und tritt mit seinem Bayrischen Musikkabarett unter dem Motto „Ha?“ am 03.01.2025 in Bargau auf.

"Rasch hat er einen Draht, besser gesagt ein armdickes Tau, zum Publikum gespannt. Die zu Gitarre oder Harmonika begleiteten Lieder sprudeln nur so aus ihm heraus, gehen rasch ins Ohr und kitzeln die Lachmuskeln des Publikums fast pausenlos." So beschrieb die Augsburger Allgemeine Zeitung den erfolgreichen Kabarettisten.