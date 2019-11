„Hoffentlich hält das!“ – „Ich glaub schon.“ Wie aus Hoffen Glauben wird und was das Ganze mit Gewissheit zu tun hat, erfähren die Besucher im Weihnachtsgottesdienst für die ganze Familie. Es gibt moderne Musik, kreative Aufführungen und eine aktuellen Botschaft aus der Bibel! Herzlich Willkommen! "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.“ Johannes 3,16

TOS Gemeinde- und Konferenzzentrum

Eisenbahnstraße 126

72072 Tübingen