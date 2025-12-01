Weihnachtskabarett mit Werner Schärdel und Tuba Libre

Nikolausfeuer – satirische und auch trostreiche vorweihnachtliche Lieder und Texte.

Wieder einmal wollen wir uns mit möglichst lustigen Betrachtungen und Liedern u.a. von Robert Gernhardt, Gerhard Polt, Karl Valentin, Jonny Cash und auch eigenen Werken in der Weihnachtszeit bemerkbar machen. Neben dem Nikolausgeschehen sollen auch weitere Aspekte rund um das Weihnachtsfest durchaus philosophisch – und mit sattem Tuba-Klang – vertieft werden.