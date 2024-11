Weihnachtskonzert 2024

Der VfB Stuttgart lädt seine Mitglieder, Fans, Stuttgarter und Stuttgarterinnen sowie Gäste am 17. Dezember 2024, zu einem ganz besonderen Highlight in der Vorweihnachtszeit ein: Das große Weihnachtskonzert mit Schlager-Queen Andrea Berg, Vanessa Mai, The BossHoss, Patricia Kelly, Gregor Meyle, Vincent Gross und Aisata Blackman in der MHP Arena Stuttgart. Seien Sie live dabei, wenn ab 18.30 Uhr die schönsten Weihnachtslieder erklingen und läuten Sie gemeinsam mit zehntausenden Gästen Weihnachten unter dem Stadion-Dach ein.

Einer der ältesten Knabenchöre im Südwesten Deutschlands, die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, hat für dieses festliche Event eine beeindruckende Auswahl an Musikern und Gästen verschiedenen Genres eingeladen.

Begleitet werden Chor und Solisten vom Stuttgarter ChristmasBellOrchestra, einer Band, die aus einigen der besten Studio- und Band-Musikern Deutschlands besteht. Weitere Künstler und Künstlerinnen werden in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Ein besonderes Highlight des Abends ist die traditionelle Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, die von der VfB-Legende Guido Buchwald vorgetragen wird.