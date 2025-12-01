Weihnachtskonzert am Martin-Schleyer-Gymnasium

Die Ensembles des Martin-Schleyer-Gymnasiums sowie die Fachschaft Musik laden zum alljährlichen Weihnachtskonzert in die Aula des MSG ein.

Die Ensembles des Martin-Schleyer-Gymnasiums sowie die Fachschaft Musik laden zum alljährlichen Weihnachtskonzert in die Aula des MSG ein. Neben traditionellen Weihnachtsliedern werden auch moderne und jazzige Songs präsentiert.

Der Eintritt ist frei!

www.msg-lauda.de