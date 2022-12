Weihnachtskonzert mit Amy Montgomery

Das markanteste an Singer-Songwriterin Amy Montgomery (abgesehen von ihrem böhmischen Look), ist ihre rohe und einzigartig schöne Stimme. Den einzigartigen Sound erarbeitete sich Amy durch jahrelanges musizieren auf der Straße sowie auf Touren durch Irland, Großbritannien, Deutschland und Australien. Ihr Gesang scheint den Geist von Janis Joplin und Grace Slick zu kanalisieren und gleichzeitig ihren absoluten Favoriten Alanis Morissette anzuerkennen. Mit nur 21 Jahren ist Montgomery bereits eine musikalische Naturgewalt, die sowohl an der Gitarre als auch am Keyboard mit großer Intensität auftritt. Die Bühne betritt sie barfuß, geschmückt mit Kriegsbemalung und extravagant gestalteten Bühnenoutfits und präsentiert eine furchtlose und selbstbewusste Persönlichkeit sowohl als Performerin als auch als Sängerin. Zu den bisherigen Festivals gehörten Electric Picnic, Stendhal, ein Glastonbury-Slot auf der Hauptbühne ("Acoustic Stage" > 5000 Kapazität), Cambridge Folk Festival Main Stage, Black Deer, A Summer's Tale in Deutschland, Eine Tour durch Australien und ein Rolling Stone Beach und Park Weekenders in Deutschland. https://www.amymontgomery.me/home

Wir freuen uns auf eine mitreißende Naturgewalt bei uns im Old Hamburg.

Reservierung unter: elke.ursinus@online.de oder 0152-04606691