Weihnachtskonzert - Auf der Suche nach der Krippe

Das Weihnachtsprogramm

‚Auf der Suche nach der Krippe‘ ist ein einzigartiges Konzert, das Gospels, traditionelle Weihnachtslieder, moderne Pop-Arrangements und tiefgehende Live Poetry in sich vereint. Das zentrale Element ist die Weihnachtsbotschaft - gekleidet in wunderschöne Texte von Lena Witzmann. Das Programm nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise hin zur Krippe, zu Jesus, als den Kern des Weihnachtsgeschehens. Die Band um Daniel Schwenger erzählt in diesem Konzert die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium auf neue erfrischende Art und Weise und lädt den Zuhörer zum Mitsingen und Lauschen ein. Sie zeichnet sich durch große inhaltliche Tiefe und professionelles musikalisches Können aus und begeisterte schon mehrere hundert Zuhörer. Sowohl tiefe Besinnlichkeit als auch ausgelassene Freude finden virtuosen Ausdruck im gekonnten Zusammenspiel der Band. Der Schwerpunkt sind die 3 tief bewegenden Texte, die eigens dafür geschrieben wurden.