Weihnachtskonzert der Chöre

Seit vielen Jahren gehört das Weihnachtskonzert zu den Highlights des Murrhardter Weihnachtsmarktes. Wir laden alle ein, sich mit uns auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Auch in diesem Jahr werden wir mit mehr als 50 Sängerinnen und Sänger das Weihnachtskonzert gestalten, denn wir haben so viel positive Resonanz auf unser Projekt mit den Graber Chören erfahren dürfen, dass wir auch in diesem Jahr zusammen singen werden. Vielstimmig werden wir ein internationales Weihnachtsprogramm anbieten - in diesem Jahr mit einem Hauch afrikanischer Gospels.

Das zweite Konzert findet am 14. Dezember in der Graber Kirche statt.