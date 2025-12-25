Klassik chic, charmant - und ein bisschen jazzy. Ein inszeniertes Konzert mit französischer Musik, Geschmack des Südens, Duft und Poesie Paris - Provence - Rendezvous - Dessert - Parfum - Amour... Schauplatz: Ein Pariser Bistro.

Es treffen sich drei einsame Herzen. Bald entspinnen sich Gespräche in Tönen: Monologe, Duette, Trios. Durch das Fenster bewundern wir zu später Stunde den Mond, la lune, fangen an zu träumen, vom Reisen...von der Liebe. Eine kunstvolle Gesamtkomposition zum Riechen, Schmecken, Fühlen, Sehen...und natürlich Hören mit Musik von Debussy, Satie, Fauré, Chopin, Poulenc, Bizet, Edith Piaf, Texten von Marcel Proust, Peter Mayle u.a. La vie en flûte - ein Konzert wie ein Wochenend-Trip nach Paris...für Klassik-Fans als auch Neugierige, die es noch werden wollen.

Britt Christiansen - Klavier

Kathrin Jöris - Querflöte

Vukan Milin - Querflöte