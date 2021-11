"An die Hoffnung - Liederabend mit Gebet" - Anna Krawczuk, Mezzosopran, Fan Yang, Klavier

Die polnische Mezzosopranistin Anna Krawczuk konzertierte bereits mit namhaften Dirigenten: Zubin Mehta, Marek Janowski, Sir Simon Rattle, Christian Thielemann, Teodor Currentzis, Giovanni Antonini, Hans Christoph Rademann und Orchestern: Berliner Philharmoniker, Freiburger Barockorchester.

Die chinesische Pianistin Fan Yang war Preisträgerin beim Internationalen Hugo Wolf Wettbewerb für Liedkunst in Stuttgart, Stipendiatin der Kunststiftung Baden-Württemberg, vierfache Preisträgerin der Lotte Lehmann Foundation Cybersing Art Song Performance Competition in New York.

Beide Künstlerinnen lernten sich an der Musikhochschule Karlsruhe kennen, wo Fan Yang als Gesangskorrepetitorin arbeitete und haben gemeinsam mehrere CD-Produktionen eingespielt. Das Motto dieses sehr besonderen Liederabends spiegelt sich in den ausgewählten Werken von Beethoven, Schumann, Brahms und Wolf wider und endet mit einem musikalischem „Gebet“.

„Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

