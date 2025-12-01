Weihnachtskonzert des Musikvereins Stadtkapelle Wernau e.V.

Weihnachtskonzert der Stadtkapelle Wernau.

Der Musikverein Stadtkapelle Wernau e.V. lädt auch in diesem Jahr herzlich zum festlichen Weihnachtskonzert der Stadt Wernau ein. Die beiden Veranstaltungen mit identischem Programm finden am Samstag, 13. Dezember, und Sonntag, 14. Dezember 2025, jeweils um 17:00 Uhr im Wernauer Quadrium statt. Unter der Leitung des Städtischen Musikdirektors Paul Jacot eröffnen die Jugendorchester den Abend und stimmen das Publikum musikalisch auf die festliche Zeit ein.

Im zweiten Teil des Konzerts präsentiert die Stadtkapelle drei außergewöhnliche Werke: „Hamburg – Das Tor zur Welt“ von Guido Rennert entfaltet ein musikalisches Panorama der Hansestadt mit majestätischen Fanfaren, maritimen Klangfarben und pulsierenden Rhythmen, die das geschäftige Treiben des Hafens und die Sehnsucht nach der Ferne lebendig werden lassen. „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina schließlich entführt in eine geheimnisvolle, mystische Klangwelt: dunkle Harmonien und spannungsgeladene Passagen erzählen die Geschichte eines Geisterschiffs, das durch neblige Gewässer gleitet und eine Atmosphäre zwischen Faszination und Gänsehaut erzeugt. Mit „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt erklingen die Abenteuer und Mythen der Karibik – mitreißende Melodien, dramatische Steigerungen und heroische Themen entführen in die Welt der Freibeuter und Seefahrer.

Mit festlichen Melodien klingt das Konzert aus und stimmt auf die besinnlichen Weihnachtstage ein.