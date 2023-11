Weihnachtskonzert - Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Mit großem Orchester und swingendem Jazz-Quartett läuten wir Weihnachten ein.

Schlittenglocken, Morgen Kinder wird’s was geben und auch internationale Hits wie White Christmas oder Santa Baby erklingen in mitreißendem Gewand, interpretiert vom fabelhaften Frank Dupree Quartett, dessen Bandleader vom Flügel auch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz dirigieren wird. Und mit der Nussknacker-Suite von Tschaikowski in der Fassung von Duke Ellington sowie Gershwins weltberühmter Rhapsodie in Blue kommen auch Weihnachtsmuffel voll auf ihre Kosten. Schöne (musikalische) Bescherung in festlich-fetzigem Gewand!