Weihnachtskonzert - Fantastisches für 4

Das Klavierduo Liebler & Rosenberg, gegründet 2024 in Stuttgart, begeistert mit seiner Musikalität, seinem kreativen Ansatz und dem harmonischen Zusammenspiel sowohl auf regionalen als auch auf internationalen Bühnen.

Mit Programmen wie „Fairytale für 4“ haben sie bereits große Erfolge gefeiert und sind bekannt für ihre Fähigkeit, klassische Musik lebendig und erzählerisch zu gestalten. Taucht an diesem Abend im Glasperlenspiel ein in eine Welt voller musikalischer Fantasien und faszinierender Klänge gemeinsam mit den beiden Pianistinnen Corinna Liebler und Ella Rosenberg. Reist mit durch die fantastischen Welten von Schuberts berühmter Fantasie f-Moll, den beliebten Fantastiestücken für Klarinette und Klavier (bearbeitet für Klavier zu vier Händen) von Robert Schumann und mitreißende Rhythmen von Poulenc, und Ligeti sowie einer kleinen vorweihnachtlich-musikalischen Überraschung, die den Abend vervollständigt.