Weihnachtskonzert Holger Ries (Tenor) begleitet von Johann Lemcke (Piano)

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit dem Tenor Holger Ries, der Sie zusammen mit seinem musikalischen Partner Johann Lemcke am Piano in die wunderglaubliche Welt der weihnachtlichen Klänge entführt.

Mit seiner außergewöhnlichen Stimmfarbe hat Holger Ries bereits auf zahlreichen Theaterbühnen im In- und Ausland begeistert, darunter auch bei den Schlossfestspielen in Zwingenberg, wo er u.a. als Don Ottavio in Don Giovanni und als Don Alejandro im Musical Zorro brillierte.

Beim diesjährigen Weihnachtskonzert erwartet Sie eine einfühlsame Reise durch traditionelle Lieder und internationale Hits – berührend, melancholisch und beschwingt.

Lassen Sie den Alltag hinter sich, genießen Sie einen Abend voller Besinnlichkeit und musikalischer Höhepunkte, und lassen Sie sich von der Magie der Musik berühren –ein Abend voller Emotionen und festlicher Stimmung erwartet Sie!