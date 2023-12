Weihnachtskonzert - Mike Janipka und Michael Schlierf

Mit Mike Janipka kommt kurz vor Weihnachten, am Donnerstag, den 21.12.2023, ein musikalischer Leckerbissen in die Friedenskirche. Poetisch und besinnlich, singt und spielt er eine feine Auswahl weihnachtlicher Klänge sowie seine originalen Liedern und Texte. Begleiter am Piano ist Michael Schlierf, der durch brillantes und mitreissendes Klavierspiel begeistert. Beginn ist um 20.00Uhr. Karten zu 20€ gibt es beim Ticketportal Reservix und direkt beim Veranstalter unter E-Mail mike@janipka.de bzw. Telefon 0171/835 67 15