Weihnachtskonzert mit Capella Vocalis - Advents- und Weihnachtssingen

Capella Vocalis mit Sitz in Reutlingen und einem weiteren Probenstandort in Besigheim wurde 1993 von Eckhard Weyand gegründet und wurde in kurzer Zeit zu einem weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannten Knabenchor.

Mit über 30 Konzerten im Jahr erreichen die jungen Sänger jedes Jahr Tausende von Zuhörern und singen sich in die Herzen ihres Publikums. Zahlreiche Preise und diverse Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben, Rundfunk-und Fernsehaufnahmen dokumentieren das hohe künstlerische Niveau des Ensembles. Der Chor widmet sich der Pflege des Chorrepertoires aller Epochen von der Renaissance bis heute.

Die Besucher dürfen sich auf ein stimmungsvolles Programm mit traditionellen Weisen von Alten Meistern, bekannten Weihnachtsliedern und auch Vertonungen aus neuerer Zeit freuen. Es erklingen Werke von Praetorius, J. S. Bach, Händel, Brahms, Rutter u.a.