Weihnachtskonzert mit Claudia Koreck

Claudia Koreck ist im Dezember 2026 endlich wieder mit ihrer Weihnachtskonzert Reihe unterwegs.

Ihre große Sehnsucht nach der Wunsch-Weihnacht fließt bei diesem ganz besonderen Weihnachts-Programm in ihre Lieder. Diese sind nicht überladen mit Blingbling und Jingle Bells, sie sind erdig, echt und emotional.

„Das Album ist ein kleines Weihnachtswunder“, schrieb die Süddeutsche Zeitung und weiter:

„Sie spielt ja nicht einfach ein paar Christmas Classics nach, sie hat ein ganzes Konzeptalbum mit all ihren Erinnerungen und Empfindungen zu Weihnachten geschrieben. So eine Vielfalt kennt man vom wunderbaren Soundtrack zum Weihnachtsfilm "Tatsächlich ... Liebe".

Claudia Koreck ist bekannt durch viele Fernsehauftritte (u.a. bei und mit Helene Fischer in der Weihnachtsgala 2023), für den „Bergdoktor“ nahm Claudia Koreck eine Coverversion des Liedes „irgendwie, irgendwo, irgendwann“ auf. Zusammen mit ihrem Ehemann Gunnar Graewert schrieb sie den offiziellen Sternstunden-Song 2021 „Auf bessere Zeiten“, für den sie hochkarätige Künstler gewinnen konnte. Für den neuen „Heidi-Film“ schrieb sie den Titelsong u.v.m.

Die preisgekrönte Musikerin – u.a. Kulturpreis Bayern (2024), Bayerischer Verdienstorden (2024) - kann live eine unglaubliche Intimität erzeugen.

Mit einer Busladung voller Instrumente präsentiert sie zusammen mit ihren fantastischen Musikern gewohnt unterhaltsam, einfühlsam und stimmgewaltig ein ganz besonderes Konzerterlebnis.

Vorverkauf wird noch bekannt gegeben.