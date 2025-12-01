Weihnachtskonzert mit David Lugert

„Früher war mehr Lametta“ – Weihnachten mit David Lugert (Viva Voce).

Ein unterhaltsamer, mitreißender wie besinnlicher Abend.

David Lugert, Frontmann der A-cappella-Band Viva Voce, spannt in seinem mitreißenden Konzertprogramm den Bogen von New York bis Dinkelsbühl und kommt zu der Erkenntnis: Früher war mehr Lametta.

Zusammen mit dem Ornbauer Gitarristen Franz Dietlein (Gitarre, Vocals, Harps) und dem Fürther Pianisten Michael Leipold (Klavier, E-Bass) singt und erzählt der studierte Opernsänger Lieder und Geschichten aus seiner 20-jährigen Bühnenkarriere.

Das Publikum darf sich auf einen abwechslungsreichen und locker moderierten Konzertabend freuen, der sich dank dieser strahlkräftigen und vielseitigen Stimme in Kirchen wie der Dinkelsbühler Paulskirche umso mehr entfaltet.

In diesem unterhaltsamen und sehr persönlichen Programm singt Lugert neben adventlichen & weihnachtlichen Liedern auch bekannte Songs wie „You raise me up“ und „Hallelujah“ sowie einige der zahlreichen Hits, die er für Viva Voce geschrieben hat, wie zum Beispiel das berührende „Halt mer zam“: Berühmt geworden durch die Auftritte bei „Fastnacht in Franken“ (BR-Fernsehen).

Einlass 17:00 Uhr (ca 90 min ohne Pause)