Weihnachtskonzert mit dem Vokalensemble „mixTur“

Im Jahr 2004 hat Alles angefangen: Da haben sieben ehemalige Mitglieder des Windsbacher Knabenchores beschlossen , ihre musikalischen Wurzeln kurz vor Weihnachten in ein paar Konzerten wiederzubeleben - eine damals noch kleine Tradition war geboren. Mittlerweile sind 15 Jahre vergangen, Besetzungen haben gewechselt, die Herren sind nicht nur optisch reifer geworden. Auch zum Jubiläum präsentiert das Ensemble seinem treuen Publikum wieder einen frischen Mix aus a-cappella-Gesang, Instrumentalmusik und (vor-) weihnachtlichen Texten. Erstmals tritt das Ensemble miXtur gemeinsam mit der Schlagzeugerin Agnieszka Engelsdorf auf. Sie erzeugt mit ihrer Vielfalt an Instrumenten außergewöhnliche Klangfarben, kombiniert zarte Melodien mit packenden Rhythmen. Den Rezitations-Part übernimmt wie gewohnt BR-Sprecher Clemens Nicol, der in einigen Konzerten von Heike Heinemann unterstützt wird. Das Programm, zusammengestellt vom musikalischen Leiter Friedrich Bracks, soll die Konzertbesucher in ein weihnachtlich-warmes Wohnzimmer entführen: Von altbayerischen Weisen bis zu modernen Christmas Songs geht der Spannungsbogen. Und vielleicht wird dem Publikum dann trotz einer kalten Kirche genau so warm wie am heimischen Kachelofen... Weitere Informationen finden Sie unter www.ensemble-mixtur.de