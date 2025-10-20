Weihnachtskonzert mit: Lady Cat & The Roaring Tigers White Christmas

THE BEST OF SWING ON CHRISTMAS

Die 8-köpfige Swing Band LADY CAT & the ROARING TIGERS treten mit einem unterhaltsamen Programm aus allen Jahrzenten des Jazz & Swing auf.

Die Band um die Sängerin Rebecca-Madeleine Katz besticht durch hervorragende Solisten, wie den Arrangeur, Trompeter und Sänger der Band Andy Lawrence, die beiden Saxophonisten Pierre Paquette und Axel Schmitt runden die Frontline mit Ihrem satten Ton ab. Die Rhythmusgruppe der Band bilden Harald Schwer am E-Piano, Helmut Siegle am Bass, sowie Gründungsmitglied Bernard Flegar am Schlagzeug.

Das Publikum kann sich auf unterhaltsame swingende Jazzabende freuen, mit Musik aus einer Zeit, als Count Basie, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Duke Ellington oder Benny Goodman noch die großen Stars der Hitparaden waren.

Zur Weihnachtszeit gezuckert mit Swing Klassikern wie White Christmas, The Christmas Song, Santa Baby oder Have Yourself A Merry Little Christmas.

Es wird bewirten die Hohenloher Streetmovers mit Leckereien und Getränken.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr; Einlass: 18.30 Uhr