Weihnachtskonzert mit Noisepollution Rockrevue

Zur Einstimmung auf Weihnachten feiern wir ein außergewöhnliches Konzert der Rockgeschichte und schaffen ein Erlebnis, dass erfrischend anders ist.

Noisepollution sind ein Destilat der wesentlichen Merkmale einer klassischen Rockband: Energie, Emotion und Extase. Das Trio interpretiert selten gehörte Songs und Klassiker der Rockgeschichte neu und schafft so ein Konzert Programm, das erfrischend anders ist. Spektakulär sind die filigranen Chorarrangements und das blinde musikalische Verständnis und Zusammenspiel am Instrument. Die drei Musikstudenten sind Besessene, getrieben von der Leidenschaft und dem Spirit des Rock’N’Roll.

Die Noisepollution Rockrevue präsentiert ein außergewöhnliches Programm mit einer vielseitigen und interessanten Auswahl ihrer Lieblingssongs von u.a. The Beatles, Steely Dan, Neil Young, Billy Joel, Queen, Bob Dylan, The Kinks, Led Zeppelin, Supertramp und The Police. Ein Repertoire aus Raritäten und Meilensteinen der Rockmusik auf denen der wei-tere Hergang der Popkulturellen Entwicklung des 20. und 21. Jahrhunderts basiert. Mit Akustik- und E-Gitarren, Bass, Schlagzeug und wechselndem Lead-Gesang arbeitet die Band die musikalische Essenz der Songs heraus und kreiert ihren eigenen unverwechsel-baren Sound. Neben den Coverinterpretationen spielt die Band auch eigene Songs.