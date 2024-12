Alois Gscheidle Rei’gschmeckt

Eine gute Portion „Schwäbisch“ erwartet die Besucher des fernseh-bekannten Kabarettisten Alois Gscheidle.

Er charakterisiert die typisch schwäbische Denk- und Lebensweise: schlitzohrig, hinter-sinnig und gscheid! Der Urschwabenimmt nicht nur die Zugereisten sondern auch die gebürtigen Schwaben aufs Korn. So kommt jeder auf seine Kosten. Aus einemscheinbar unerschöpflichen Fundus schlüpft Gscheidle für jede Rolleimmer wieder in neue Kostüme und wechselt gleichzeitig in sekunden-schnelle den Charakter. Alois Gscheidle ist Meister der Spontanität und Improvisation