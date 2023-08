Weihnachtskonzert mit 'Pariser Flair'

Der Zauber der Sterne

Marie Giroux (Mezzosopran)

Andrea Chudak (Sopran)

Jenny Schäufelen (Klavier)

Weihnachten ist eine besinnliche Zeit, alles und jeder hält inne und es leuchten tausend Lichter im Dunkeln... die Zeit der Kerzen, Kugeln, Kränze, Geschichten und Geschenke... Wir bescheren Ihnen die schönsten Sterne des Universums: Von Zimtsternen über Seesterne, Sterneköche, Sternzeichen, Sterntaler und Schneesterne, aber auch natürlich Weihnachtssterne und vieles mehr. Und wir erzählen von dem Zauber dieser einzelnen Sterne, die - wenn es Christkind das will - Sie dann das ganze Jahr im Herzen begleiten und über Sie wachen werden - bis zum nächsten Weihnachtsfest. Wir schmücken damit einen ganz und gar völlig ungewöhnlichen Weihnachtsbaum und hoffen, dass ganz zum Schluss gar Sterne in Ihren Augen glänzen mögen. Musikalisch untermalen die Sternfeen Andrea Chudak (Sopran), Marie Giroux (Mezzosopran und Querflöte) und Jenny Schäuffelen (Klavier) diese Sternstunden mit lieblichen Weihnachtsklassikern aus aller Welt wie unter anderen Drei Haselnüsse für Aschbrödel, Joy to the world von Händel, aber auch Jingle Bells, Cantique de Noël oder der italienische Klassiker Tu scendi delle Stelle.

Und mit diesen festlichen Klängen werden Sie - hoffentlich - dem Zauber der Sterne verfallen...

Eintritt: € 19 / Schüler: € 12 / Vorschulkinder frei. Infos und Karten: Tourist-Information, Tel: 07961/84303, tourist@ellwangen.de, RESERVIX und an der Abendkasse. Einlass: 18.30 Uhr.

Das Speratushaus ist barrierefrei erreichbar.