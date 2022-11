Weihnachtskonzert - We Love Christmas And Musicals

Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder und beliebte Stücke aus Musicalklassikern

„We love Christmas and Musicals“ lautet das Motto: Vier Stars der Musicalwelt präsentieren einen festlichen Abend im Audi Forum Neckarsulm. Auf dem Programm stehen bekannte Weihnachtslieder und beliebte Stücke aus Musicalklassikern. Auf ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis darf man sich also freuen. Das Repertoire an diesem Abend führt um die ganze Welt der Weihnachts- und Musicalklänge. Die Melodien stammen aus Stücken wie „Anastasia“, „Les Misérables“ oder „Mary Poppins“. Aber auch Christmas-Popsongs und weihnachtliche Evergreens wie „Jingle Bells“ oder „It’s beginning to look a lot like Christmas“ dürfen natürlich nicht fehlen. Die weiblichen Parts bestreiten Melanie Ortner-Stassen aus Klagenfurt, bekannt unter anderem aus „Tarzan“, „Mary Poppins“ und „Mamma Mia!“, und die Kasselerin Judith Caspari, die unter anderem in „Wicked“ und „Anastasia“ Hauptrollen sang und spielte. Ihre männlichen Counterparts geben der Niederländer Milan van Waardenburg, der mit dem „Tanz der Vampire“ seinen Durchbruch feierte, und der Pole Jakub Wocial, der unter anderem als Judas in „Jesus Christ Superstar“ auftrat und als Valjean in „Les Misérables“. Eine professionelle Band unter dem Dirigenten Boris Ritter, dem Musikalischen Leiter des Palladium Theaters in Stuttgart, begleitet die Künstler_innen.