Weihnachtskonzert

Zu einem weihnachtlichen Konzert am 4. Adventsonntag (22. Dezember) lädt um 19.00 Uhr die Dorfgemeinschaft Roßfeld e.V. in die Martinskirche ein. Akteure sind in diesem Jahr die „Roßfelder Dorfmusikanten“ und der „Liederkranz Roßfeld“. Mit einem ebenso ansprechenden wie anspruchsvollen Programm wollen die Musiker und Sänger auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Neben modernen Kompositionen werden auch Weihnachtsklassiker zu hören sein. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.