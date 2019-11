Die Würth Philharmoniker widmen sich am Samstag, 7. Dezember, 17 Uhr, im Carmen Würth Forum in Künzelsau Rachmaninows letztem Klavierkonzert Nr. 4. Gespielt wird es vom jungen russischen Pianisten Denis Kozhukhin. Am Dirigentenpult steht der Este Kristjan Järvi. Mit einer eigens arrangierten sinfonischen Suite aus Tschaikowskis Schwanensee komplettiert er den russischen Schwerpunkt des Konzertabends. Einige wenige Karten zu 30 Euro gibt es noch im Online-Ticketshop www.kultur.wuerth.com.