Das SWR Vokalensemble gehört zu den internationalen Spitzenensembles unter den Profichören.

Gegründet vor über 75 Jahren, widmet sich das Ensemble bis heute mit Leidenschaft und höchster sängerischer Kompetenz der exemplarischen Aufführung und Weiterentwicklung der Vokalmusik. Die instrumentale Klangkultur und die stimmliche und stilistische Flexibilität der Sängerinnen und Sänger sind einzigartig und faszinieren das Publikum in den internationalen Konzertsälen. Zum Weihnachtskonzert in die TauberPhilharmonie bringen sie die berückend-schöne Cantus Missae von Josef Rheinberger mit, ergänzt mit Vokalwerken von Poulenc, Per Nørgård und anderen. Zu Gast ist außerdem Geigerin Caroline Pook, die mühelos zwischen Jazz, Folk und Klassik wandelt und im Zusammenspiel und Improvisation mit dem Chor für ein beglückendes Weihnachtskonzert sorgen wird.

SWR Vokalensemble

Caroline Pook Violine

Yuval Weinberg Leitung

Werke von Rheinberger und Poulenc sowie weihnachtliche Chorwerke