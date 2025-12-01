Noch keine 15 Jahre ist das Kammerorchester »Il Pomo d’Oro« alt und gehört aktuell zum Aufregendsten, was in Sachen historisch informierter Aufführungspraxis europaweit zu erleben ist.

Über 44, oft preisgekrönte Aufnahmen sowie zahllose Konzerte mit bedeutenden Künstlerinnen und Dirigenten unserer Zeit zeugen von der Spiel- und Experimentierfreude des nach einer überopulenten Oper benannten Ensembles. Nach Weikersheim kommen sie zur Weihnachtszeit mit einer Auswahl der festlichsten, schönsten und beglückendsten Concerti Grossi der Barockzeit. Denn keine Gattung verkörpert den Geist von Weihnachten mehr als diese – mit strahlend schöner Harmonik und filigraner Virtuosität. Von Vivaldi und Händel bis hin zu Corellis weltberühmter Pastorale »fatto per la notte di Natale«: wir freuen uns auf ein Weihnachtskonzert der Extraklasse.

Orchestra Il Pomo d’Oro

Maxim Emelyanychev, Leitung

Concerti Grossi von Corelli, Händel, Vivaldi u.a.

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.