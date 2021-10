× Erweitern Kastelruther Spatzen Kastelruther Spatzen

Es ist eine sehr beliebte Tradition, die die Kastelruther Spatzen pflegen: Das „Weihnachtskonzert“. Mit ihren größten Hits und schönsten Weihnachtsliedern begrüßen die Kastelruther Spatzen in ausgewählten Städten und mit einem ganz besonderen Programm stimmungsvoll die Adventszeit. Auch 2020 wollten die sieben Vollblutmusiker aus den Dolomiten dieser Tradition folgen. Doch pandemiebedingt mussten die ursprünglich für Ende November 2020 geplanten Weihnachtskonzerte verschoben werden.Aber endlich erscheint jetzt Licht am Horizont und wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Das lange vermisste Wiedersehen auf Deutschlands Bühnen will endlich wieder gemeinsam gefeiert werden. Und so dürfen sich alle Fans auf ganz besondere Live-Konzerte kurz vor dem zweiten Advent 2021 freuen!Karten für das Weihnachtskonzert der Kastelruther Spatzen gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, in Heilbronn bei der Tourist Information, Reisebüro Böhm und der Heilbronner Stimme sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de.Ticket-Hotline: 0 71 31 / 56 22 70

Für das Konzert gelten die zum Konzertzeitpunkt gesetzlich gültigen Coronaregeln.Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.