Weihnachtsliederabend

A cappella gesungene und begleitete Advents- und Weihnachtslieder u.a. Maria durch ein Dornwald ging, Stille Nacht, Es ist ein Ros entsprungen und von J.S.Bach: Nun komm, der Heiden Heiland und Wie soll ich Dich empfangen.

Musikalisches Gipfeltreffen: Der Windsbacher Knabenchor und das Raschér Saxophone Quartet, zwei besondere Klangkörper von Weltklasse, begegnen sich in einem weihnachtlichen Konzertprogramm. Eine reizvolle Verbindung ist es, wenn die glasklaren Stimmen des Knabenchores perfekt mit dem weichen und flexiblen Timbre der vier Saxophone zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis verschmelzen. Die Werke Johann Sebastian Bachs – seine weihnachtlichen Liedsätze, Choräle und Kantaten – sind dabei der Ausgangspunkt für ein Programm, das spannende Bearbeitungen traditioneller

Advents- und Weihnachtslieder zu bieten hat und das den Bogen von der Renaissance bis in die Gegenwart spannt.

Ludwig Böhme (Leitung)

Raschér Saxophone Quartet