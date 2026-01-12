Weihnachtsliederabend

Seine Verse prägen und bewegen: Paul Gerhardt ist ein Ausnahmedichter des 17. Jahrhunderts, der bis heute Menschen mit seiner Poesie begeistert, begleitet, stützt und tröstet!

Für den Windsbacher Knabenchor und Spark sind die Vertonungen seiner Winter- und Weihnachtsgedichte Inspirationsquelle für eine spannende musikalische Partnerschaft. In ihrem festlichen Weihnachtsprogramm trifft der klare Klang des Knabenchores auf die Virtuosität der klassischen Band. Hier begegnen sich Tradition und Moderne. Hier werden Lieder zu Songs. Die beiden Klangkörper verknüpfen bekannte Vertonungen winterlicher und weihnachtlicher Gedichte von Paul Gerhardt mit beliebten Weihnachtsweisen des 17. Jahrhunderts und lassen so ein lebendiges musikalisches Bild jener Zeit, vor allem aber auch ein besinnlich berauschendes Kaleidoskop der Weihnachtsklänge entstehen.

Spark denkt Klassik neu. Das Quintett stellt Bach, Vivaldi, Mozart & Co in einen frischen Kontext und schafft Anknüpfungsmomente mit den Klängen und dem Lebensgefühl der Gegenwart. Im Kern klassisch, nach außen eigenwillig, neugierig und unangepasst, schlägt die Gruppe ihr Ideenzelt auf einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal Music und Avantgarde auf. Lustvoll und lässig werden Stile gemixt und die zahlreichen Klangvariationen ausgelotet, die ihr reiches Instrumentarium aus über 40 verschiedenen Blockflöten, Violine, Viola, Violoncello, Melodica und Klavier zu bieten hat.

Windsbacher Knabenchor

Spark – die klassische Band:

Andrea Ritter, Daniel Koschitzki I Blockflöte

Stefan Balazsovics I Violine

Isabel García Castro I Violoncello

Christian Fritz I Klavier

Ludwig Böhme I Leitung

Programm:

P. Gerhardt: Wie soll ich dich empfangen, Fröhlich soll mein Herze springen

Musik von: J.S. Bach, J. Brahms, H.L. Hassler, M. Reger u.v.m.