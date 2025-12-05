Weihnachtsmarkt auf dem Alpakahof

Alpakahof Kaut Oberdorfweg 9, 73571 Göggingen

Lassen Sie sich einstimmen auf die Weihnachtszeit auf dem Alpakahof.

Egal ob mit der Familie, Freunden oder als Paar. Für alle ist etwas geboten.

Mandelbude, Punsch und Alpakas lassen auch Kinderaugen strahlen.

Info

Märkte
Tags