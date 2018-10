Weihnachtsmarkt und Ausstellung

× Erweitern Weihnachtsmarkt Blaufelden

Wie immer öffnet am 1. Adventwochenende der Blaufeldener Weihnachtsmarkt seine Tore. Der Marktplatz erstrahlt im Lichterglanz, eingebettet in der historischen Kulisse von Rathaus und Kirche.

Weihnachtlich geschmückte Holzhütten, mit vielfältigen Angeboten laden zum gemütlichen Besuch ein. Ergänzt wird der Weihnachtsmarkt durch viele musikalische Beiträge. Ein Highlight für die jungen Besucher ist der Besuch des Weihnachtsmannes. In der Mehrzweckhalle findet die Adventsausstellung statt. Dort sind eine Menge weihnachtliche Geschenkartikel zu finden. Auch das Modelleisenbahn Team Blaufelden hat wieder seine Anlagen aufgebaut. Einmalig ist die wunderschöne Krippenausstellung im Foyer. Nebenan in der Markthalle, gibt es ca. 400 Tiere vom Kleintierzuchtverein Blaufelden zu bestaunen. Auch das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum öffnet an beiden Tagen seine Türen.