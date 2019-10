Am 3. Advent findet von 11:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr wieder der traditionelle Weihnachtsmarkt des Klinikums Nordschwarzwald statt.

Dieser ist in der Vorweihnachtszeit ein beliebter Treffpunkt in der Region. Soziale Einrichtungen aus dem Landkreis Calw sowie die Arbeitstherapien des Klinikums bieten den Besuchern ein vielfältiges Warenangebot verschiedenster Handarbeiten und vieles mehr an. Die Werkfeuerwehr wird in Zusammenarbeit mit der Küche und der Bäckerei für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. Umrahmt wird der Weihnachtsmarkt auch dieses Jahr wieder von festlicher Live-Musik. Neben dem breiten Kinderprogramm dürfen die kleinen Gäste auch dieses Jahr wieder gespannt sein, welche Überraschungen der Nikolaus für sie bereithält.

Um 10 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst statt.