Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl

Christoph von Schmid, der als junger Kaplan das Weihnachtslied 'Ihr Kinderlein kommet' schrieb, verbrachte in Dinkelsbühl eine glückliche Kindheit und Jugend bevor er die Stadt verließ, um Theologie zu studieren.

Unter dem Motto 'Ihr Kinderlein kommet' lädt Dinkelsbühl deshalb auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtsmarkt ein.

Kinder freuen sich über das nostalgische Karussell und warten gespannt auf den Nikolaus, der täglich seine Runde dreht.

Ein buntes Programm mit Bläserkonzerten und mehr unterhält außerdem die Besucher.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag und Sonntag: 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

