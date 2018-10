× Erweitern Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl

Unter dem Motto »Ihr Kinderlein kommet« lädt Dinkelsbühl vom 29. November bis 23. Dezember zum Weihnachtsmarkt in den idyllischen Innenhof des Heilig-Geist-Spitals ein.

Die Stadt erinnert damit an ihren berühmten Sohn Christoph von Schmid, der den Text zu »Ihr Kinderlein kommet« verfasste. Natürlich gibt es in der kleinen Budenstadt wieder die typischen Weihnachts- und Geschenkartikel, daneben alles, was der Gaumen an vorweihnachtlichen Genüssen begehrt: Bratwurst und Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsbier. Der Basar im Spitalgebäude besticht durch Künstlerisches und Kunsthandwerk sowie Handarbeiten aus der Region. Kinder freuen sich über die Modell-Eisenbahn und warten auf den Nikolaus, der täglich den Markt besucht.

Zur Adventszeit erstrahlt nicht nur der Spitalhof in weihnachtlichem Glanz. Die ganze mittelalterliche Stadt mit ihren verwinkelten Gassen und malerischen Plätzen hat sich fein gemacht.

Und wenn das vierte Lichtlein brennt – geht der Weihnachtsmarkt zu End. In zahlreichen Städten bestehen bereits Überlegungen, die Märkte in die Weihnachtszeit hinein zu verlängern. Dinkelsbühl ist da schon einen Schritt weiter. Seit ein paar Jahren geht der Weihnachtsmarkt im Innenhof des Alten Rathaus in eine zweite Runde. Für Dinkelsbühler und ihre Gäste gibt es einen kleinen Weihnachtstreff mit Glühwein- und Bratwurststand. Der Weihnachtstreff ist ab dem 26. Dezember bis 1. Januar täglich von 13:00 bis 19:00 Uhr geöffnet.