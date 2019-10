Weihnachtsmarkt Feuchtwangen

× Erweitern Feuchtwanger Weihnachtsmarkt

Klein, aber fein. So lässt sich der Weihnachtsmarkt in Feuchtwangen wohl am treffendsten beschreiben. Durch seine einzigartige Lage zwischen der Stifts- und der Johanniskirche, mitten im Herzen der Festspielstadt Feuchtwangen, strahlt er eine besondere Atmosphäre aus. Eine Unmenge an kleinen Lichtern taucht den Kirchplatz in vorweihnachtliche Stimmung und lädt jeden Besucher zum Verweilen ein. Selbstverständlich fehlt auf dem Weihnachtsmarkt in Feuchtwangen Glühwein genauso wenig wie Lebkuchen und andere Süßigkeiten, die zur Weihnachtszeit gehören und zusammen mit Gewürzen den typischen Weihnachtsmarktduft verbreiten.

Mit viel Engagement und Liebe werden zahlreiche Weihnachtsmarkthütten von Vereinen und Verbänden aus Feuchtwangen und der Region betreut. Ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit Bläsergruppen und Chören, Puppentheater, der großen Weihnachtsverlosung und einer Ausstellung in der Johanniskirche vervollständigt den Genuss des Feuchtwanger Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmark 2019 wird wieder rund um die vier Adventswochenenden stattfinden. Wir wünschen bis dahin eine schöne Zeit.