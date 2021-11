Weihnachtsmarkt Feuchtwangen

× Erweitern Feuchtwanger Weihnachtsmarkt

Wenn man die Besucherinnen und Besucher nach der Besonderheit des Feuchtwanger Weihnachtsmarktes fragt, so gibt es eindeutige Antworten: Die besondere Atmosphäre im Lichterglanz zwischen den beiden Kirchen im Herzen der Altstadt und die Tatsache, dass hier noch die örtlichen Vereine und Verbände zusammen mit dem Gewerbeverein Feuchtwangen „Spitze“ e.V. den Weihnachtsmarkt betreiben. Der Feuchtwanger Weihnachtsmarkt lebt vom Ehrenamt der vielen Helferinnen und Helfer, die die liebevoll geschmückten Weihnachtsbuden - beispielsweise vom Imkerverein, über den AWO-Ortsverein, den Jugendfußball des TuS Feuchtwangen, der Evangelischen Landjugend, der Liebenzeller Gemeinschaft, dem ADAC, der Modelleisenbahnfreunde, dem Roten Kreuz, der Feuerwehr oder der Wasserwacht - betreiben. Normalerweise rundet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das von den heimischen Kapellen und Chören getragen und mit den Auftritten des Feuchtwanger Christkinds umrahmt wird, die Abende im Advent ab. Klar ist, die liebgewonnenen Auftritte des Christkindes, des Weihnachtsmannes und der Chöre in einer wuseligen Menschenmenge wird es auch 2021 nicht geben. Aber, auch wenn man den genauen Umfang des Weihnachtsmarktes noch nicht absehen kann, plant der Gewerbeverein Feuchtwangen Spitze e.V. eine Durchführung des Weihnachtsmarktes 2021 am Traditionsort auf dem Kirchplatz. Der Markt hat grundsätzlich an Donnerstagen und Freitagen von 17 bis 20 Uhr, an Samstagen von 16 bis 20 Uhr und an den Sonntagen von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Klein, aber fein. So lässt sich der traditionelle Feuchtwanger Weihnachtsmarkt wohl am treffendsten beschreiben. Eine Unmenge an kleinen Lichtern taucht in normalen Jahren den Kirchplatz in vorweihnachtliche Stimmung und lädt jeden Besucher zum Verweilen ein. Mit viel Engagement und Liebe werden die Weihnachtsmarkthütten von Vereinen und Verbänden aus Feuchtwangen und der Region betreut.

