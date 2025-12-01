Weihnachtsmarkt Glems

Rathaus Glems Kirchstraße 2, 72555 Metzingen Kreis Reutlingen

Der Glemser Weihnachtsmarkt findet vom 13. bis 14. Dezember 2025 rund um das Glemser Rathaus statt.

Am dritten Adventswochenende findet traditionell der Glemser Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag ab 16 Uhr mit Krippenspiel bei Einbruch der Dunkelheit. Lassen Sie sich von der vorweihnachtlichen Stimmung im heimeligen Glems verzaubern und genießen Sie wärmenden Glühwein, Punsch, „Gutsle“ und viele andere Leckereien

Info

Märkte
