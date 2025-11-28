Weihnachtsmarkt im und um das Kurhaus Bad Mergentheim

Am Freitag ab 15 Uhr.

Weihnachtlicher Zauber rund um das Kurhaus – ein Fest für alle Sinne

Wenn sich das erste Adventswochenende nähert, verwandelt sich das Kurhaus Bad Mergentheim in eine funkelnde Winterwelt voller Herzlichkeit und festlicher Stimmung. Drei Tage lang erwartet die Besucher ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt, der mit stimmungsvoller Beleuchtung, liebevollen Details und ganz viel Charme begeistert.

Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und kreative Hobbykünstler präsentieren ein buntes Potpourri an handgefertigten Kostbarkeiten: von detailreicher Holzdeko über funkelnden Schmuck, süße Häkeltiere, stilvolle Keramik, originelle Betonfiguren bis hin zu verführerischen Likören, feinem Honig, Salzspezialitäten und traditionellen Weihnachtsplätzchen. Hier findet garantiert jeder das passende Geschenk – ob für den Gabentisch oder als kleine Wichtelüberraschung.

Ein besonderes Highlight sind die musikalischen Darbietungen, die an allen Tagen für festliche Klänge und Gänsehautmomente sorgen. Die stimmungsvolle Beleuchtung mit warmen Lichterketten und farbigen Akzenten verzaubert die gesamte Kulisse – ein perfekter Ort, um in die Weihnachtszeit einzutauchen.

Der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und herzhaften Spezialitäten liegt in der Luft und weckt Kindheitserinnerungen. Wer eine kleine Pause vom Bummeln braucht, kann es sich im Kurparkfoyer gemütlich machen. Hier werden am Samstag- und Sonntagnachmittag hausgemachte Kuchen und köstliche Torten angeboten. Und für die kleinen Gäste fährt eine Eisenbahn und es schaut sogar der Nikolaus vorbei.

Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich verzaubern und stimmen Sie sich auf die schönste Zeit des Jahres ein.

FREITAG, 28.11.2025 15:00 - 19:00 UHR

SAMSTAG, 29.11.2025 12:00 - 19:00 UHR

SONNTAG, 30.11.2025 12:00 - 19:00 UHR

GASTRONOMIE JEWEILS BIS 20:00 UHR