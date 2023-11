Von Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Dezember 2023 verwandelt sich das Kurhaus mit seiner Terrasse in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit liebevoll geschmückten Hütten in ganz besonderer Atmosphäre.

In stimmungsvoller Beleuchtung präsentieren Aussteller, Kunsthandwerker und Hobbykünstler drei Tage lang ihre Angebote. Beim Stöbern durch das breite Sortiment an Geschenkideen, Handarbeiten, Schmuck, Spielzeug und Dekoartikeln werden die Besucher sicher das eine oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Kerzen, Sterne, Tannengrün, Musik und süßes Gebäck das macht die Vorweihnachtszeit aus. Mit einem passenden Rahmenprogramm sorgt der Weihnachtsmarkt im und um das Kurhaus für ein gemütliches Ambiente: die Weihnachtskrippen-Ausstellung und Auftritte von Musikerinnen und Musikern verschiedener Genres stimmen auf Weihnachten ein. Auf der festlich geschmückten Terrasse mit den köstlich duftenden Leckereien und wärmenden Getränken lässt es sich stimmungsvoll und gemütlich verweilen. Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten:

An den Tagen Samstag und Sonntag fährt eine Dampfeisenbahn im Kurpark, und der Nikolaus wird am Nachmittag kleine Überraschungen verteilen.Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Türen am Freitag, den 8. Dezember, von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag, den 9. Dezember, von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Sonntag, den 10. Dezember, von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Die Gastronomie im Außenbereich ist bis mindestens 20.00 Uhr geöffnet. Die Kurverwaltung freut sich auf regen Besuch im Kurhaus und lädt zum Verweilen und Genießen ein.