Weihnachtsmarkt in der Altstadt

Oberbürgermeister Thomas Sprißler eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag, 6. Dezember, um 16 Uhr feierlich auf dem Marktplatz. Die Kinderkantorei singt unter der Leitung von Christa Feige zur Eröffnung weihnachtliche Lieder und die Stadtmaus Herri begrüßt Kinder und Erwachsene. Die Herrenberger Bäckermeister bieten zur Eröffnung wieder ein besonderes Gebäck an. Viele Geschäfte in der Innenstadt erweitern am Samstag ihre Öffnungszeiten.