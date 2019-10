Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt

Zauberhafter Hirschhorner Weihnachtsmarkt in der romantischen Altstadt: Am dritten Wochenende im Advent ,von 14 bis 21 Uhr gibt es in der weihnachtlichen geschmückten Fußgängerzone viele Stände mit liebevoll selbst hergestellten Produkten. Von Weihnachtsschmuck, Glaskunst, Honig, Likör, Schmuck, Strickwaren und genähten Taschen bis zu Kaffeebechern gibt es alles. Da fällt es einem schwer, das passende Geschenk zu wählen. Es gibt Crèpe- und Waffelstände und Glühweinstände. Ein uriger Gewölbekeller öffnet extra zu deisem Anlass und die Hirschhorner Gastronomie freut sich darauf, ihre Gäste zu verwöhnen. Und ganz klar, einen Nikolaus gibt es auch. Dem gefällt es in Hirschhorn so gut, dass er gleich an beiden Tagen unterwegs ist.