Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

„Lichterwelten“ lautet das Motto eines bunten Kultur- und Erlebnisangebotes, dessen Herzstück der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist. Er lädt zum Stöbern, Genießen und Entdecken in einem besonderen Ambiente ein.

Rund um den großen Weihnachtsbaum wird ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten geboten: Neben Drechslerarbeiten, Keramik, Holzspielzeug, Schnitzereien, Töpferwaren oder Handarbeiten darf der Glühwein ebenso wenig fehlen wie Plätzchen oder festlicher Weihnachtsschmuck. Verführerisch duftet es in der Innenstadt nach Punsch, gebrannten Mandeln, Waffeln und Bratwurst.