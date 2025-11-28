Weihnachtsmarkt in Sigmaringen

Weihnachtsmarkt mit über 20 festlich geschmückten Holzhütten sowie Tannenbäumen auf dem Karlsplatz vor dem historischen Marstall-Gebäude am ersten Adventswochenende.

Ein vielseitiges Angebot an leckeren süßen und deftigen Speisen sowie heißen und kalten Getränken laden große und kleine Besucher ein. Auf Verwendung von Einweggeschirr und -besteck aus Kunststoff wird gänzlich verzichtet. Es wird ein Tassenpfandsystem angeboten.

Hochwertiges regionales Kunsthandwerk wie Woll-, Textil- und Filzprodukte sowie Holzdekorationen, Krippen, Seifen und Imkereierzeugnisse sind ideale Geschenke zu Nikolaus und Weihnachten.

Außerdem können Sie den Weihnachtsmarkt ganz bequem mit der Bahn erreichen, vom Bahnhof in Sigmaringen sind es zum Karlsplatz nur noch wenige Gehminuten. In der Innenstadt befinden sich auch E-Bike Ladestationen.