Von Freitag, 3. Dezember bis Sonntag, 5. Dezember 2021 verwandeln sich die Wandelhalle sowie der Vorplatz der Wandelhalle in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit liebevoll geschmückten Hütten in ganz besonderer Atmosphäre. In stimmungsvoller Beleuchtung präsentieren Aussteller, Kunsthandwerker und Hobbykünstler drei Tage lang ihre Angebote. Aus dem Sortiment an Geschenkideen, Handarbeiten, Schmuck, Spielzeug und Dekoartikeln wird der Besucher sicher das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden. Verschiedene Weihnachtskrippen werden im Vestibül der Wandelhalle ausgestellt und auf der Wandelhallenbühne lädt das Programm mit weihnachtlichen Klängen von Musikerinnen und Musikern verschiedener Genres sowie der besondere Charme der weihnachtlich geschmückten Wandelhalle zum Verweilen ein. Hat man vom Rundgang mit den vielen Eindrücken Hunger und Durst bekommen, so sorgt das Angebot an leckeren Speisen und die diversen Glühweinvariationen für Abhilfe. Auch gibt es wieder eine Dampfeisenbahn, auf der die Kinder eine Runde drehen können und am Samstag- und Sonntagnachmittag verteilt der Nikolaus an die Kinder kleine Überraschungen. Der Weihnachtsmarkt in und um die Wandelhalle ist am Freitag, 3. Dezember von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr, am Samstag, 4. Dezember von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Sonntag, den 5. Dezember von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet. Die Gastronomie im Außenbereich ist bis mindestens 20.00 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften statt. Eintritt frei. Das Weihnachtsmarktgelände ist eingegrenzt. Einlass nur mit 3G-Nachweis!