Weihnachtsmarkt Kurhaus Bad Mergentheim

Wenn sich das erste Adventswochenende nähert, verwandelt sich das Kurhaus Bad Mergentheim in eine funkelnde Winterwelt voller Herzlichkeit und festlicher Stimmung.

Drei Tage lang erwartet die Besucher ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt, der mit stimmungsvoller Beleuchtung, liebevollen Details und ganz viel Charme begeistert.

Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und kreative Hobbykünstler präsentieren ein buntes Potpourri an handgefertigten Kostbarkeiten – sei es für unter den Weihnachtsbaum oder als kleine Wichtelüberraschung.

Ein besonderes Highlight sind die musikalischen Auftritte, die an allen Tagen für harmonische Klänge und Weihnachtsatmosphäre sorgen. Die stimmungsvolle Beleuchtung mit warmen Lichterketten und farbigen Akzenten verzaubert die gesamte Kulisse – ein perfekter Ort, um in die Weihnachtszeit einzutauchen.

FREITAG, 27.11.2026 15:00 - 19:00 UHR - GASTRONOMIE BIS 20:00 UHR

SAMSTAG, 28.11.2026 13:00 - 19:00 UHR - GASTRONOMIE BIS 20:00 UHR

SONNTAG, 29.11.2026 13:00 - 18:00 UHR - GASTRONOMIE BIS 19:00 UHR