Der Markt findet immer donnerstags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Parkplatz am Bachweg (unterhalb der Steinachbrücke B37/45) statt.

Dort finden Sie leckere Putenfleischwaren vom Weilerhöfer Bauernladen aus Helmstadt und Spezialitäten von Dolce Vita Spezialitäten aus Buchen.

Angeboten werden frische Fleisch- und Wurstwaren von der Pute, sowie Oliven, getrocknete Tomaten, Käse, Salami, Obst, Gemüse und Backwaren.

Die Markthändler freuen sich auf Ihren Besuch