Ellen Kaiser, E-Piano (Stockheim) und Andreas Budweg, Orgel (Lauffen) gestalten diese Orgelmatinée am So, 08.09.2024 um 11:15 in der Regiswindiskirche.

Anlässlich des 14. Deutschen Orgeltags erklingen

Arrangements hauptsächlich amerikanischen Ursprungs von z. T. bekannten Liedern und Instrumentalstücken, man darf erwartungsvoll gespannt sein.