Weihnachtsmarkt und Bücherflohmarkt

Während des Weihnachtsmarktes auf dem Kelternplatz hat die Stadtbücherei geöffnet. Am Samstag, den 8. Dezember von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, den 9. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Es können Bücher ausgeliehen und zurückgegeben werden. Außerdem findet in der Stadtbücherei Kalebskelter ein Bücherflohmarkt statt. Jedes Buch kann für 1,00 € erworben werden. Bücherspenden werden gerne angenommen. Die Bücher sollten jedoch nicht älter als zehn Jahre und sauber sein. Der Bücherflohmarkt wird den Dezember über fortgesetzt.